Кудрявцев Александр мл.
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1803
Дата смерти12.06.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1803
Рождение ребёнка
28.02.1828
Сын: Кудрявцев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
10.09.1833
Дочь: Кутлер Ольга Александровна
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Кудрявцев Александр Александрович
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
07.03.1845
Сын: Кудрявцев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1854
Похороны
Неизвестно
Карижа, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область