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Кудрявцев Александр мл.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1803

Дата смерти

12.06.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1803

Отец: Кудрявцев Дмитрий Иванович

Мать: Кудрявцева Софья Александровна

Рождение ребёнка
28.02.1828

Сын: Кудрявцев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
10.09.1833

Дочь: Кутлер Ольга Александровна

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Кудрявцев Александр Александрович

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
07.03.1845

Сын: Кудрявцев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Анна Евгеньевна

Смерть
12.06.1854
Похороны
Неизвестно
Карижа, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
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