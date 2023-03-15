Кудрявцева (Неелова) Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Неелова) Анна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1828

Сын: Кудрявцев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр мл.

Рождение ребёнка
10.09.1833

Дочь: Кутлер Ольга Александровна

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр мл.

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Кудрявцев Александр Александрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр мл.

Рождение ребёнка
07.03.1845

Сын: Кудрявцев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр мл.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр мл.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Александр мл.

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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