Кудрявцева (Неелова) Анна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1828
Сын: Кудрявцев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Кудрявцев Александр мл.
Рождение ребёнка
10.09.1833
Дочь: Кутлер Ольга Александровна
Отец ребёнка: Кудрявцев Александр мл.
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Кудрявцев Александр Александрович
Отец ребёнка: Кудрявцев Александр мл.
Рождение ребёнка
07.03.1845
Сын: Кудрявцев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кудрявцев Александр мл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Александр мл.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург