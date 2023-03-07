Кудрявцев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1828
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Кудрявцев Меньшой Иван Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1796
Супруг(-а): Софья Александровна Кудрявцева (N.N.)
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кудрявцев Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Софья Александровна
Рождение ребёнка
10.01.1803
Мать ребёнка: Кудрявцева Софья Александровна
Рождение ребёнка
До 1803
Мать ребёнка: Кудрявцева Софья Александровна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Трощинская Ольга Дмитриева
Мать ребёнка: Кудрявцева Софья Александровна
Рождение ребёнка
21.05.1810
Сын: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Софья Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
1828