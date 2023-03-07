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Кудрявцев Дмитрий Иванович

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Место рождения

Елино, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Кудрявцев Меньшой Иван Яковлевич

Мать: не указана

Елино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
1796

Жена: Кудрявцева Софья Александровна

Супруг(-а): Софья Александровна Кудрявцева (N.N.)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кудрявцев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Софья Александровна

Рождение ребёнка
10.01.1803

Сын: Кудрявцев Александр мл.

Мать ребёнка: Кудрявцева Софья Александровна

Рождение ребёнка
До 1803

Сын: Кудрявцев Александр ст.

Мать ребёнка: Кудрявцева Софья Александровна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Трощинская Ольга Дмитриева

Мать ребёнка: Кудрявцева Софья Александровна

Рождение ребёнка
21.05.1810

Сын: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Софья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
1828
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