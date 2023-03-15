Кудрявцева Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти03.01.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Poniatowski Stanislaw Antoni
Мать: Кудрявцева ?
Бракосочетание
1796
Супруг(-а): Софья Александровна Кудрявцева (N.N.)
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кудрявцев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1803
Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
До 1803
Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Трощинская Ольга Дмитриева
Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1810
Сын: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.01.1835
Похороны
Неизвестно
Карижа, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область