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Кудрявцева Софья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

03.01.1835

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Poniatowski Stanislaw Antoni

Мать: Кудрявцева ?

Бракосочетание
1796

Муж: Кудрявцев Дмитрий Иванович

Супруг(-а): Софья Александровна Кудрявцева (N.N.)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кудрявцев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1803

Сын: Кудрявцев Александр мл.

Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
До 1803

Сын: Кудрявцев Александр ст.

Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Трощинская Ольга Дмитриева

Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1810

Сын: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.01.1835
Похороны
Неизвестно
Карижа, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
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