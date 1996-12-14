Счастливцева (Головизнина) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1927
Дата смерти14.12.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Счастливцев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Счастливцев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Счастливцев Виктор Иванович
Отец ребёнка: Счастливцев Иван Михайлович
Смерть
14.12.1996