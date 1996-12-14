Счастливцева (Головизнина) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счастливцева (Головизнина) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1927

Дата смерти

14.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1927

Отец: Головизнин Василий Семёнович

Мать: Головизнина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счастливцев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счастливцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Счастливцев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счастливцев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Счастливцев Иван Михайлович

Смерть
14.12.1996
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