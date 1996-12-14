Счастливцев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счастливцев Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Счастливцев Иван Михайлович

Мать: Счастливцева Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счастливцев Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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