Счастливцев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счастливцев Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счастливцева Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счастливцев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Счастливцева Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счастливцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Счастливцева Варвара Васильевна

Смерть
Неизвестно
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