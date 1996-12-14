Головизнина (Никулина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти08.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
11.06.1907
Рождение ребёнка
19.03.1909
Сын: Головизнин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
18.11.1910
Сын: Головизнин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
12.02.1912
Дочь: Головизнина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
05.12.1914
Сын: Головизнин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
17.05.1917
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
28.08.1919
Дочь: Головизнина Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
25.07.1924
Дочь: Гагаринова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
14.12.1927
Дочь: Счастливцева Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович
Место жительства
Неизвестно
д. Кузнецовская 3-я (Зиновы)
Смерть
08.10.1951