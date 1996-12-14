Головизнина (Никулина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина (Никулина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

08.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Никулин Иван Стефанович

Мать: Никулина Александра Афонасьевна

Бракосочетание
11.06.1907

Муж: Головизнин Василий Семёнович

Рождение ребёнка
19.03.1909

Сын: Головизнин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович

Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Головизнин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович

Рождение ребёнка
12.02.1912

Дочь: Головизнина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович

Рождение ребёнка
05.12.1914

Сын: Головизнин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович

Рождение ребёнка
17.05.1917

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович

Рождение ребёнка
28.08.1919

Дочь: Головизнина Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович

Рождение ребёнка
25.07.1924

Дочь: Гагаринова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович

Рождение ребёнка
14.12.1927

Дочь: Счастливцева Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Головизнин Василий Семёнович

Место жительства
Неизвестно
д. Кузнецовская 3-я (Зиновы)
Смерть
08.10.1951
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