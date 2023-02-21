Никулина Александра Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
02.05.1878
Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
18.06.1879
Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
01.08.1882
Сын: Никулин Александр Иванович
Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Головизнина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович
Смерть
Неизвестно