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Никулина Александра Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
02.05.1878

Сын: Никулин Николай Иванович

Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
18.06.1879

Сын: Никулин Павел Иванович

Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
01.08.1882

Сын: Никулин Александр Иванович

Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Головизнина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Стефанович

Смерть
Неизвестно
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