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Головизнин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1914

Дата смерти

27.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914

Отец: Головизнин Василий Семёнович

Мать: Головизнина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головизнина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головизнин Василий Александрович

Мать ребёнка: Головизнина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головизнин Николай Александрович

Мать ребёнка: Головизнина Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головизнина Ольга Васильевна

Смерть
27.07.1968
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