Головизнин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1914
Дата смерти27.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914
Рождение ребёнка
02.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головизнина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головизнин Василий Александрович
Мать ребёнка: Головизнина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головизнин Николай Александрович
Мать ребёнка: Головизнина Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головизнина Ольга Васильевна
Смерть
27.07.1968