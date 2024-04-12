Удод (Тимошенко) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Тимошенко) Мария Семеновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1874

Дата смерти

03.06.1907

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 22.01.1892

Муж: Удод Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
12.01.1893

Сын: Удод Петр Михаилов

Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
20.09.1896

Дочь: Евфросиния Михаилова

Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
05.04.1900

Сын: Удод Мефодий Михайлович

Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин

Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1900г. , ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Рождение ребёнка
27.10.1902

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин

Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1902г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1067
Рождение ребёнка
30.12.1903

Сын: Удод Василий Михаилов

Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
1904

Сын: Удод Трофим Михаилов

Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин

Смерть
03.06.1907
Рождение ребёнка
22.04.1908

Сын: Удод Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин

Рождественскаяцерковь с.Вербового,м/к 1908г. , ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
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