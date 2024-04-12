Удод Мефодий Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.04.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1900
Отец: Удод Михаил Косьмин
Мать: Удод Мария Семеновна
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1900г. , ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Крещение
06.04.1900
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1900г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066 | Godparents:Вербовские крестьяне : Иоанн Андреевич Ярош и жена Ефима Бакуты - Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно