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Удод Мефодий Михайлович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

05.04.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1900

Отец: Удод Михаил Косьмин

Мать: Удод Мария Семеновна

Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1900г. , ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Крещение
06.04.1900
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1900г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066 | Godparents:Вербовские крестьяне : Иоанн Андреевич Ярош и жена Ефима Бакуты - Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно
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