(Удод) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Параскева Михайловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

27.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1902

Отец: Удод Михаил Косьмин

Мать: Удод Мария Семеновна

Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1902г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1067
Крещение
27.10.1902
РОждественская церковь с.Вербового,м/к 1902г. ГАЗО , ф - Р5593-2-1067 | Godparents:Вербовские крестьяне : Владимир Симеонович Тимошенко и жена Даниила Мирошниченко Ульяна Иоанновна
Смерть
Неизвестно
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