Удод Иоанн Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.04.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1908
Отец: Удод Михаил Косьмин
Мать: Удод Мария Семеновна
Рождественскаяцерковь с.Вербового,м/к 1908г. , ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Крещение
22.04.1908
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1908г. , ГАЗО, Ф - Р5593-3-779 | Godparents:Вербовые крестьяне : Иоанн Андреевич Ярош и жена Елизара Швеца - Дарья Максимовна
Смерть
Неизвестно