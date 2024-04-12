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Удод Иоанн Михайлович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

22.04.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1908

Отец: Удод Михаил Косьмин

Мать: Удод Мария Семеновна

Рождественскаяцерковь с.Вербового,м/к 1908г. , ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Крещение
22.04.1908
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1908г. , ГАЗО, Ф - Р5593-3-779 | Godparents:Вербовые крестьяне : Иоанн Андреевич Ярош и жена Елизара Швеца - Дарья Максимовна
Смерть
Неизвестно
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