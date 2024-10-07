Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Михаил Лаврентьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1800
Сын: Егор Александрович
Мать ребёнка: (Бачилина) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анисья Александровна
Мать ребёнка: (Бачилина) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Аграфена Александровна
Мать ребёнка: (Бачилина) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Аграфена Александровна
Мать ребёнка: (Бачилина) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Фёдор Александрович
Мать ребёнка: (Бачилина) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Семён Александрович
Мать ребёнка: (Бачилина) Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно