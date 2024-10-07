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Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Михаил Лаврентьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бачилина) Домна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Егор Александрович

Мать ребёнка: (Бачилина) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анисья Александровна

Мать ребёнка: (Бачилина) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Аграфена Александровна

Мать ребёнка: (Бачилина) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Аграфена Александровна

Мать ребёнка: (Бачилина) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Фёдор Александрович

Мать ребёнка: (Бачилина) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Семён Александрович

Мать ребёнка: (Бачилина) Домна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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