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Егор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Александр Михайлович

Мать: (Бачилина) Домна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Петр Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акулина Егоровна

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Смерть
1850

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