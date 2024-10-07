Егор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Александр Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Петр Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акулина Егоровна
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Смерть
1850