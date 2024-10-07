Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Александрович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Егор Александрович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Петр Егорович
Отец ребёнка: Егор Александрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Александрович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Егор Александрович
Смерть
Неизвестно