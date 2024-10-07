Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Александрович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Егор Александрович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Петр Егорович

Отец ребёнка: Егор Александрович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Александрович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Егор Александрович

Смерть
Неизвестно

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