село Пестриково, село Пестриково, Коломенский, Московская область (на 2019) — Familio

Пестриково

Коломенский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Коломенский уезд, Парфентьевская волость
1579. Пестриково, деревня бывшая государственная, дворов 121, жителей 762

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Коломна
40964Пестриковосело55°05'с.ш.38°52'в.д.N-37-030

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Коломенский
46738000586с Пестриковосело

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Коломенский уезд, Парфентьевская волость
Дер. Пестриково6станция Голутвино. 4194Земское училище, лавка общества потребителей и общество взаимопомощи.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Коломенский уезд
3821Пестрикова, д. каз.при рр. Москве и Оке.14686313338
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