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Дерябин Андрей Павлович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.08.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1830 ст.

Отец: Фебин Павел Ефимович

Мать: Ирина Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шамаева) Евдокия Гавриловна

Крещение
17.08.1830 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Иван Тимофеев и Матрона Артемьева
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
23.01.1849 ст.

Жена: Наталья Ивановна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Мартемьян Ефимов Фебин из Леднево, Петр Тимофеев из Стрековца, Архип Стефанов и Михайла Архипов из Кивгоды.
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Дерябин Василий Андреевич

Мать ребёнка: (Шамаева) Евдокия Гавриловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Захарова Александра Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.12.1856 ст.

Дочь: Дерябина Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: (Шамаева) Евдокия Гавриловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.04.1858 ст.

Сын: Дерябин Яков Андреевич

Мать ребёнка: (Шамаева) Евдокия Гавриловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.07.1860 ст.

Дочь: (Дерябина) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: (Шамаева) Евдокия Гавриловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
11.10.1864 ст.

Сын: Ефим Андреевич

Мать ребёнка: (Шамаева) Евдокия Гавриловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
До 1868

Дочь: Дерябина Иустина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: (Дерябина) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
15.01.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в метрической книге как проживающий в Леднево.
Смерть
Неизвестно

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