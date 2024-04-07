Дерябин Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения15.08.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
15.08.1830 ст.
Отец: Фебин Павел Ефимович
Мать: Ирина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
17.08.1830 ст.
Крестные Иван Тимофеев и Матрона Артемьева
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
23.01.1849 ст.
Жена: Наталья Ивановна
Свидетели Мартемьян Ефимов Фебин из Леднево, Петр Тимофеев из Стрековца, Архип Стефанов и Михайла Архипов из Кивгоды.
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Дерябин Василий Андреевич
Мать ребёнка: (Шамаева) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Захарова Александра Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1856 ст.
Дочь: Дерябина Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: (Шамаева) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
20.04.1858 ст.
Мать ребёнка: (Шамаева) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
24.07.1860 ст.
Дочь: (Дерябина) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: (Шамаева) Евдокия Гавриловна
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
11.10.1864 ст.
Сын: Ефим Андреевич
Мать ребёнка: (Шамаева) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
До 1868
Дочь: Дерябина Иустина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: (Дерябина) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
15.01.1884 ст.
Упоминается в метрической книге как проживающий в Леднево.
Смерть
Неизвестно