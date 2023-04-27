Захарова Александра Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Дерябин Андрей Павлович
Мать: не указана
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
17.07.1877 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.03.1878 ст.
Сын: Блестин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Захаров-Блестин Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.08.1881 ст.
Дочь: Захарова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Захаров-Блестин Филипп Дмитриевич
Смерть
Неизвестно