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Захарова Александра Андреевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Дерябин Андрей Павлович

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
17.07.1877 ст.

Муж: Захаров-Блестин Филипп Дмитриевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.03.1878 ст.

Сын: Блестин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Захаров-Блестин Филипп Дмитриевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.08.1881 ст.

Дочь: Захарова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Захаров-Блестин Филипп Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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