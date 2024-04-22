Захаров-Блестин Филипп Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной росписи 1862 года.
Упоминание
07.02.1865 ст.
Крестный отец Алексея Яковлевича (своего племянника).
Упоминание
12.01.1875 ст.
Свидетель на свадьбе Ивана Зиновьева и Анны Григорьевой.
Упоминание
26.02.1876 ст.
Крестный отец Василия Яковлевича (племянника).
Бракосочетание
17.07.1877 ст.
Рождение ребёнка
21.03.1878 ст.
Сын: Блестин Василий Филиппович
Мать ребёнка: Захарова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
09.08.1881 ст.
Дочь: Захарова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Захарова Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно