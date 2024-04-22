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Захаров-Блестин Филипп Дмитриевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Блистин Дмитрий Захарович

Мать: Блистина Агафья Стефановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной росписи 1862 года.
Упоминание
07.02.1865 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Алексея Яковлевича (своего племянника).
Упоминание
12.01.1875 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Ивана Зиновьева и Анны Григорьевой.
Упоминание
26.02.1876 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Василия Яковлевича (племянника).
Бракосочетание
17.07.1877 ст.

Жена: Захарова Александра Андреевна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.03.1878 ст.

Сын: Блестин Василий Филиппович

Мать ребёнка: Захарова Александра Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.08.1881 ст.

Дочь: Захарова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Захарова Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно

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