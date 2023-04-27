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Захарова Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1865 г.р.

Мать

До 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1881 ст.

Отец: Захаров Филипп Дмитриевич

Мать: Захарова Александра Андреевна

Крещение
10.08.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Витебской губернии, Невельского уезда, деревни Позднякова крестьянин Федор Лукьянович Костылев и крестьянина Андрея Павловича Дерябина из Леднево дочь, девица Евдокия.
Смерть
Неизвестно
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