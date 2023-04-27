Захарова Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1881 ст.
Крещение
10.08.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Витебской губернии, Невельского уезда, деревни Позднякова крестьянин Федор Лукьянович Костылев и крестьянина Андрея Павловича Дерябина из Леднево дочь, девица Евдокия.
Смерть
Неизвестно