(Дерябина) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дерябина) Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

29.03.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Дерябин Андрей Павлович

Мать: не указана

Смерть
29.03.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От колотья.
Похороны
31.03.1877 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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