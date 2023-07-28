(Дерябина) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти29.03.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Дерябин Андрей Павлович
Мать: не указана
Смерть
29.03.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От колотья.
Похороны
31.03.1877 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область