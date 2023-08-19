Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1860 ст.
Отец: Дерябин Андрей Павлович
Мать: Евдокия Гавриловна
Крещение
28.07.1860 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Федор Гаврилов и девица Татьяна Трофимова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Упоминание
01.10.1875 ст.
Крестная мать Григория, сына Андрея Иоакимова и Анны Терентьевой.
Смерть
Неизвестно