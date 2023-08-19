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Евдокия Андреевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.07.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1860 ст.

Отец: Дерябин Андрей Павлович

Мать: Евдокия Гавриловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
28.07.1860 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Федор Гаврилов и девица Татьяна Трофимова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Упоминание
01.10.1875 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Григория, сына Андрея Иоакимова и Анны Терентьевой.
Смерть
Неизвестно