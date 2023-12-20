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Воронина (Мазурова) Анна Фокова

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Место рождения

Смоленской губ., Духовщинскаго уѣзда, Сустовской вол., с҃ца Буравлева

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1905

Сын: Воронин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Воронин Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.12.1907

Сын: Воронин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Воронин Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Воронин Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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