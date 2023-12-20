Воронина (Мазурова) Анна Фокова
Место рожденияСмоленской губ., Духовщинскаго уѣзда, Сустовской вол., с҃ца Буравлева
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1905
Сын: Воронин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Воронин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
16.12.1907
Сын: Воронин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Воронин Николай Николаевич
Бракосочетание
03.02.1908
Смерть
Неизвестно