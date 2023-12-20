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Воронин Николай Николаевич

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Воронин Николай Алексеевич

Мать: Воронина (Семенчинская) Мария Дмитриевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1905

Сын: Воронин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Воронина (Мазурова) Анна Фокова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.12.1907

Сын: Воронин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Воронина (Мазурова) Анна Фокова

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
03.02.1908

Жена: Воронина (Мазурова) Анна Фокова

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1942
Омск, город Омск, Омская область

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