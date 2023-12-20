Воронин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
04.10.1905
Сын: Воронин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Воронина (Мазурова) Анна Фокова
Рождение ребёнка
16.12.1907
Сын: Воронин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Воронина (Мазурова) Анна Фокова
Бракосочетание
03.02.1908
Смерть
1942
Омск, город Омск, Омская область