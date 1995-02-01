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Мартынович Пётр Максимович

Место рождения

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

?.07.1932

Дата смерти

?.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1932

Отец: Мартынович Максим Степанович

Мать: Мартынович Анна Ефимовна

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1936
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1939
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1940
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Работа или профессия
С 20.04.1960 по 05.10.1974
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
плотник (рабочий) | Уковский свиносовхоз
Бракосочетание
Около 1960

Жена: Крошенина Зинаида Егоровна

Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1965
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1969
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1972
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
?.02.1995
Лесная Поляна, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Лесная Поляна, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
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