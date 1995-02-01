Мартынович Пётр Максимович
Место рождения
Дата рождения?.07.1932
Дата смерти?.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1932
Место жительства
1936
Место жительства
1939
Место жительства
1940
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Работа или профессия
С 20.04.1960 по 05.10.1974
плотник (рабочий) | Уковский свиносовхоз
Бракосочетание
Около 1960
Место жительства
1965
Место жительства
1969
Место жительства
1972
Смерть
?.02.1995
Похороны
Неизвестно