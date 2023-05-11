Мартынович Максим Степанович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти05.03.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
15.08.1920
Сын: Мартынович Алексей Максимович
Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна
Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н, д. Сепарино По факту родился в 1922
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Мартынович Константин Максимович
Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна
Ягодка, Червенский район, Минская область
или Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н, д. Сепарино
Бракосочетание
Около 1920
Жена: Мартынович Анна Ефимовна
Белоруссия
Рождение ребёнка
02.04.1924
Дочь: Иванова Антонина Максимовна
Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна
Место жительства
Между 1927 и 1928
из Белоруси, с женой и детьми
Рождение ребёнка
12.08.1928
Дочь: Ена Софья Максимовна
Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: Грищук Александра Максимовна
Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
06.07.1931
Сын: Мартынович Максим Максимович
Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
?.07.1932
Сын: Мартынович Пётр Максимович
Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
30.01.1934
Дочь: Бородина Лидия Максимовна
Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна
Работа или профессия
Около 1938
рабочий | Уковский свиносовхоз
Место жительства
1938
В похозяйственной книге, Хозяйство №536
Работа или профессия
Между 1945 и 1946
чернорабочий | станция Бердск, вокзал
Место жительства
По 05.03.1946
ул. Октябрьская, д. 36
Смерть
05.03.1946
Причина смерти: Несчастный случай | зарезало поездом
Похороны
Неизвестно
Бердск, Новосибирская область, бывшее кладбище на у. Калинина у реки Бердь