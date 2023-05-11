Мартынович Максим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынович Максим Степанович

Место рождения

Черноградь, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

05.03.1946

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Мартынович Степан Ефимович

Мать: Мартынович Агафья Ермолаевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.08.1920

Сын: Мартынович Алексей Максимович

Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна

Старина, Смолевичский район, Минская область
Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н, д. Сепарино По факту родился в 1922
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Мартынович Константин Максимович

Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна

Ягодка, Червенский район, Минская область
или Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н, д. Сепарино
Бракосочетание
Около 1920

Жена: Мартынович Анна Ефимовна

Белоруссия
Рождение ребёнка
02.04.1924

Дочь: Иванова Антонина Максимовна

Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна

Старина, Смолевичский район, Минская область
Место жительства
Между 1927 и 1928
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
из Белоруси, с женой и детьми
Рождение ребёнка
12.08.1928

Дочь: Ена Софья Максимовна

Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.12.1929

Дочь: Грищук Александра Максимовна

Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.07.1931

Сын: Мартынович Максим Максимович

Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
?.07.1932

Сын: Мартынович Пётр Максимович

Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.01.1934

Дочь: Бородина Лидия Максимовна

Мать ребёнка: Мартынович Анна Ефимовна

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Работа или профессия
Около 1938
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
рабочий | Уковский свиносовхоз
Место жительства
1938
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
В похозяйственной книге, Хозяйство №536
Работа или профессия
Между 1945 и 1946
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
чернорабочий | станция Бердск, вокзал
Место жительства
По 05.03.1946
ул. Октябрьская, д. 36
Смерть
05.03.1946
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Причина смерти: Несчастный случай | зарезало поездом
Похороны
Неизвестно
Бердск, Новосибирская область, бывшее кладбище на у. Калинина у реки Бердь
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