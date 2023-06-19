Мартынович (Козловская) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынович (Козловская) Анна Ефимовна

Место рождения

Ягодка, Червенский район, Минская область

Дата рождения

25.12.1898

Дата смерти

10.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1898

Отец: Козловский Ефим Григорьевич

Мать: Козловская Анна

Ягодка, Червенский район, Минская область
ИЛИ с. Волковыск, Гребенская волость, Игуменский уезд, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
15.08.1920

Сын: Мартынович Алексей Максимович

Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович

Старина, Смолевичский район, Минская область
Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н, д. Сепарино По факту родился в 1922
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Мартынович Константин Максимович

Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович

Ягодка, Червенский район, Минская область
или Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н, д. Сепарино
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Мартынович Максим Степанович

Белоруссия
Рождение ребёнка
02.04.1924

Дочь: Иванова Антонина Максимовна

Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович

Старина, Смолевичский район, Минская область
Место жительства
Между 1925 и 1938
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
из Белоруси, с мужем и детьми
Рождение ребёнка
12.08.1928

Дочь: Ена Софья Максимовна

Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.12.1929

Дочь: Грищук Александра Максимовна

Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.07.1931

Сын: Мартынович Максим Максимович

Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
?.07.1932

Сын: Мартынович Пётр Максимович

Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.01.1934

Дочь: Бородина Лидия Максимовна

Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Работа или профессия
Между 1936 и 1939
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
доярка | Уковский свиносовхоз,
Место жительства
1936
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
В похозяйственной книге Уковского свиносовхоза, Хозяйство №389, неграмотная, русская, крестьянка, перечислены все дети, нет деда Максима
Место жительства
1939
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
В похозяйственной книге Уковского свиносовхоза, Хозяйство №536, белорус. перечислены все дети и муж
Место жительства
1940
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Место жительства
Около 1961
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
По 10.06.1978
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Суворова 4 - 27
Смерть
10.06.1978
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Причина смерти: общий атеросклероз (возможно рак кожи) | жила с Александрой на ул. Суворова 4 - 27
Похороны
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область