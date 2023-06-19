Мартынович (Козловская) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения25.12.1898
Дата смерти10.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1898
Отец: Козловский Ефим Григорьевич
Мать: Козловская Анна
ИЛИ с. Волковыск, Гребенская волость, Игуменский уезд, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
15.08.1920
Сын: Мартынович Алексей Максимович
Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович
Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н, д. Сепарино По факту родился в 1922
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Мартынович Константин Максимович
Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович
или Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н, д. Сепарино
Бракосочетание
Около 1920
Белоруссия
Рождение ребёнка
02.04.1924
Дочь: Иванова Антонина Максимовна
Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович
Место жительства
Между 1925 и 1938
из Белоруси, с мужем и детьми
Рождение ребёнка
12.08.1928
Дочь: Ена Софья Максимовна
Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: Грищук Александра Максимовна
Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович
Рождение ребёнка
06.07.1931
Сын: Мартынович Максим Максимович
Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович
Рождение ребёнка
?.07.1932
Сын: Мартынович Пётр Максимович
Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович
Рождение ребёнка
30.01.1934
Дочь: Бородина Лидия Максимовна
Отец ребёнка: Мартынович Максим Степанович
Работа или профессия
Между 1936 и 1939
доярка | Уковский свиносовхоз,
Место жительства
1936
В похозяйственной книге Уковского свиносовхоза, Хозяйство №389, неграмотная, русская, крестьянка, перечислены все дети, нет деда Максима
Место жительства
1939
В похозяйственной книге Уковского свиносовхоза, Хозяйство №536, белорус. перечислены все дети и муж
Место жительства
1940
Место жительства
Около 1961
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
По 10.06.1978
Суворова 4 - 27
Смерть
10.06.1978
Причина смерти: общий атеросклероз (возможно рак кожи) | жила с Александрой на ул. Суворова 4 - 27
Похороны
Неизвестно