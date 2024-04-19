Павлова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1928 и 1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Павлов Илья Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
06.05.1909
Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Панфилова (Павлова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Павлов Иван Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович
Смерть
Между 1928 и 1929