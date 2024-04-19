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Павлова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1928 и 1929

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Павлов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Павлов Илья Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович

Рождение ребёнка
06.05.1909

Сын: Павлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Панфилова (Павлова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Павлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Павлов Василий Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Павлов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Ларионович

Смерть
Между 1928 и 1929

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