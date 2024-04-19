Павлов Николай Иванович
Место рожденияРоссийская империя, Саратовская губерния, с. Дивовка
Дата рождения06.05.1909
Дата смерти28.05.1959
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1909
Отец: Павлов Иван Ларионович
Мать: Павлова Мария Ивановна
Бракосочетание
?.10.1927
Рождение ребёнка
18.10.1934
Дочь: Гуреева (Павлова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Павлова (Кутыркина) Таисия Петровна
Рождение ребёнка
28.11.1936
Дочь: Сучкова (Павлова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Павлова (Кутыркина) Таисия Петровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Павлов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Павлова (Кутыркина) Таисия Петровна
Смерть
28.05.1959