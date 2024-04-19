Павлов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Николай Иванович

Павлов Николай Иванович

avatar

Место рождения

Российская империя, Саратовская губерния, с. Дивовка

Дата рождения

06.05.1909

Дата смерти

28.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1909

Отец: Павлов Иван Ларионович

Мать: Павлова Мария Ивановна

Бракосочетание
?.10.1927

Жена: Павлова (Кутыркина) Таисия Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1934

Дочь: Гуреева (Павлова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Павлова (Кутыркина) Таисия Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1936

Дочь: Сучкова (Павлова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Павлова (Кутыркина) Таисия Петровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Павлов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Павлова (Кутыркина) Таисия Петровна

Смерть
28.05.1959

Мы используем куки для улучшения работы сайта.