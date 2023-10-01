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Павлов Иван Ларионович

Место рождения

Российская империя, Саратовская губерния, с. Дивовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя, Саратовская губерния, с. Дивовка
Рождение ребёнка
06.05.1909

Сын: Павлов Николай Иванович

Мать ребёнка: Павлова Мария Ивановна

Российская империя, Саратовская губерния, с. Дивовка
Смерть
1946
Азербайджанская ССР, г. Баку
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