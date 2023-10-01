Павлов Иван Ларионович
Место рожденияРоссийская империя, Саратовская губерния, с. Дивовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя, Саратовская губерния, с. Дивовка
Рождение ребёнка
06.05.1909
Мать ребёнка: Павлова Мария Ивановна
Российская империя, Саратовская губерния, с. Дивовка
Смерть
1946
Азербайджанская ССР, г. Баку