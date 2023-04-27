Pfalz-Zweibruecken-Birkenfeld (of Solms, Princess of Solms-Sonnenwalde) Dorothea
Место рожденияOf,Sonnewalde,Brandenburg,Prussia
Дата рождения1586
Дата смерти1625
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1586
Бракосочетание
30.11.1616
Рождение ребёнка
29.07.1622
Дочь: von der Pfalz-Birkenfeld (Wittelsbach) Marie Magdalena
Отец ребёнка: von Zweibrücken-Birkenfeld Georg Wilhelm
Смерть
1625
Похороны
?.09.1625