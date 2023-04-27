Pfalz-Zweibruecken-Birkenfeld (of Solms, Princess of Solms-Sonnenwalde) Dorothea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pfalz-Zweibruecken-Birkenfeld (of Solms, Princess of Solms-Sonnenwalde) Dorothea

Место рождения

Of,Sonnewalde,Brandenburg,Prussia

Дата рождения

1586

Дата смерти

1625

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1586

Отец: von Solms-Laubach Otto (Count)

Мать: von Nassau-Weilburg (von Nassau-Weilburg) Anna Amalia

Бракосочетание
30.11.1616

Муж: von Zweibrücken-Birkenfeld Georg Wilhelm

Рождение ребёнка
29.07.1622

Дочь: von der Pfalz-Birkenfeld (Wittelsbach) Marie Magdalena

Отец ребёнка: von Zweibrücken-Birkenfeld Georg Wilhelm

Смерть
1625
Похороны
?.09.1625

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