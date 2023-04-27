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von Solms-Laubach Otto (Count)

Место рождения

Sonnewalde, Brandenburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

24.06.1550

Дата смерти

08.02.1612

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1550

Отец: von Solms-Laubach Friedrich Magnus

Мать: von Wied (von Wied) Agnes

Бракосочетание
19.09.1581

Жена: von Nassau-Weilburg (von Nassau-Weilburg) Anna Amalia

Рождение ребёнка
1586

Дочь: Pfalz-Zweibruecken-Birkenfeld (of Solms, Princess of Solms-Sonnenwalde) Dorothea

Мать ребёнка: von Nassau-Weilburg (von Nassau-Weilburg) Anna Amalia

Смерть
08.02.1612

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