von Solms-Laubach Otto (Count)
Место рожденияSonnewalde, Brandenburg Deutschland(HRR)
Дата рождения24.06.1550
Дата смерти08.02.1612
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1550
Бракосочетание
19.09.1581
Рождение ребёнка
1586
Дочь: Pfalz-Zweibruecken-Birkenfeld (of Solms, Princess of Solms-Sonnenwalde) Dorothea
Мать ребёнка: von Nassau-Weilburg (von Nassau-Weilburg) Anna Amalia
Смерть
08.02.1612