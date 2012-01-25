Макеев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения21.05.1926
Дата смерти25.01.2012
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1926
Отец: Макеев Иван Григорьевич
Мать: Макеева Ольга Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1948
Дочь: Гусева Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Строинская Софья Михайловна
Рождение ребёнка
28.07.1950
Дочь: Курочкина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Строинская Софья Михайловна
Рождение ребёнка
28.07.1950
Дочь: Дрофа Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Строинская Софья Михайловна
Смерть
25.01.2012