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Макеев Николай Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.05.1926

Дата смерти

25.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1926

Отец: Макеев Иван Григорьевич

Мать: Макеева Ольга Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
25.11.1948

Дочь: Гусева Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Строинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
28.07.1950

Дочь: Курочкина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Строинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
28.07.1950

Дочь: Дрофа Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Строинская Софья Михайловна

Смерть
25.01.2012

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