Макеева Ольга Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Богданова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Макеев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
21.05.1926
Отец ребёнка: Макеев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Алексеева Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Макеев Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно