Макеева Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева Ольга Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Богданова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Макеев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
21.05.1926

Сын: Макеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Макеев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Алексеева Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Макеев Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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