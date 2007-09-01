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Дрофа Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1950

Дата смерти

01.09.2007

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1943 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1950

Отец: Макеев Николай Иванович

Мать: Строинская Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрофа Валерий Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дрофа Валерий Тимофеевич

Рождение ребёнка
29.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дрофа Валерий Тимофеевич

Смерть
01.09.2007

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