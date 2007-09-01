Дрофа Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1950
Дата смерти01.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дрофа Валерий Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дрофа Валерий Тимофеевич
Смерть
01.09.2007