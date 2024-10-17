Дрофа Валерий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1943
Дата смерти14.05.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1943
Отец: Дрофа Тимофей Иванович
Мать: Олыва Раиса Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрофа Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
18.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дрофа Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дрофа Надежда Николаевна
Смерть
14.05.1991