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Дрофа Валерий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1943

Дата смерти

14.05.1991

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1943

Отец: Дрофа Тимофей Иванович

Мать: Олыва Раиса Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрофа Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
18.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрофа Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
29.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрофа Надежда Николаевна

Смерть
14.05.1991

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