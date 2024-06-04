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Бакулин Андрей Антонов

Место рождения

Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Между 1692 и 1697 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Бакулин Антон Прокопьев

Мать: не указана

Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина (Яровикова) Татьяна Перфильева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Бакулин Афанасий Андреев

Мать ребёнка: Бакулина (Яровикова) Татьяна Перфильева

Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Бакулина) Васса Андреева

Мать ребёнка: Бакулина (Яровикова) Татьяна Перфильева

Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
1762
Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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