Бакулин Андрей Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Бакулин Антон Прокопьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Бакулина (Яровикова) Татьяна Перфильева
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Бакулина) Васса Андреева
Мать ребёнка: Бакулина (Яровикова) Татьяна Перфильева
Смерть
1762