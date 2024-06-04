Бакулина (Яровикова) Татьяна Перфильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Яровикова) Татьяна Перфильева

Место рождения

дер. Фрола Безносова, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Андрей Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Бакулин Афанасий Андреев

Отец ребёнка: Бакулин Андрей Антонов

Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Бакулина) Васса Андреева

Отец ребёнка: Бакулин Андрей Антонов

Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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