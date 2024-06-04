Бакулина (Яровикова) Татьяна Перфильева
Место рождениядер. Фрола Безносова, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Бакулин Андрей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Бакулина) Васса Андреева
Отец ребёнка: Бакулин Андрей Антонов
Смерть
После 1762