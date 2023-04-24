Бакулин Антон Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1692 и 1697
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1692 и 1697
Отец: Бакулин Прокопий Якимов
Мать: Бакулина Агафья Агеева
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Бакулин Иван Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1722 и 1730
Дочь: Жданова Парасковья Антонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Бакулин Яков Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760