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Бакулин Антон Прокопьев

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Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1692 и 1697

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

Между 1664 и 1670 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1692 и 1697

Отец: Бакулин Прокопий Якимов

Мать: Бакулина Агафья Агеева

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Бакулин Иван Антонов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Бакулин Харитон Антонов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1722 и 1730

Дочь: Жданова Парасковья Антонова

Мать ребёнка: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Бакулин Яков Антонов

Мать ребёнка: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Бакулин Ларион Антонов

Мать ребёнка: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Бакулин Михаил Антонов

Мать ребёнка: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Бакулин Григорий Антонов

Мать ребёнка: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Бакулин Андрей Антонов

Мать ребёнка: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1760
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
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