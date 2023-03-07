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Бакулин Михаил Антонов

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Бакулин Антон Прокопьев

Мать: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Стефанида Михайлова

Мать ребёнка: Бакулина Парасковья Иванова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Бакулин Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Бакулина Парасковья Иванова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Парасковья Михайлова

Мать ребёнка: Бакулина Парасковья Иванова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Бакулин Степан Михайлов

Мать ребёнка: Бакулина Парасковья Иванова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бакулин Родион Михайлов

Мать ребёнка: Бакулина Парасковья Иванова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Парасковья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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