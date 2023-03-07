Бакулин Михаил Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Бакулин Антон Прокопьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Стефанида Михайлова
Мать ребёнка: Бакулина Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Бакулин Афанасий Михайлов
Мать ребёнка: Бакулина Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Парасковья Михайлова
Мать ребёнка: Бакулина Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Бакулина Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Бакулина Парасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762