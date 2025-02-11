Тремасова (Журавлева) Ольга
женский, родилась Неизвестно, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 22.08.2014, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Тремасов Николай Николаевич31.01.1930 г.р.
Дети
Тремасов Виктор Николаевич1951 г.р.
Чернышова (Тремасова) Любовь Николаевна27.01.1961 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапчева (Тремасова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Тремасов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Тремасов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Тремасов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
27.01.1961
Дочь: Чернышова (Тремасова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Тремасов Николай Николаевич
Смерть
22.08.2014
Похороны
Неизвестно