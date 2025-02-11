Тремасова (Журавлева) Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Тремасова (Журавлева) Ольга

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 22.08.2014, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Тремасов Николай Николаевич31.01.1930 г.р.
Дети
Тремасов Виктор Николаевич1951 г.р.
Чернышова (Тремасова) Любовь Николаевна27.01.1961 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапчева (Тремасова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Тремасов Николай Николаевич

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1951

Сын: Тремасов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Тремасов Николай Николаевич

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.01.1961

Дочь: Чернышова (Тремасова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Тремасов Николай Николаевич

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
22.08.2014
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Естественная смерть/старость

Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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