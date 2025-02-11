Агапчева (Тремасова) Надежда Николаевна
женский, родилась Неизвестно, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 01.10.2012, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецТремасов Николай Николаевич31.01.1930 г.р.
МатьТремасова (Журавлева) ОльгаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.2012
Похороны
Неизвестно