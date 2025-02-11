Агапчева (Тремасова) Надежда Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Агапчева (Тремасова) Надежда Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 01.10.2012, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Тремасов Николай Николаевич31.01.1930 г.р.
Мать
Тремасова (Журавлева) ОльгаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тремасов Николай Николаевич

Мать: Тремасова (Журавлева) Ольга

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.10.2012
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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