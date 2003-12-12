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Тремасов Николай Николаевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

31.01.1930

Дата смерти

12.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1930

Отец: Тремасов Св Во Выд. 8.01.1935, 29.03.1939 Николай Дементьевич

Мать: Тремасова Прасковья Дмитреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Тремасов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Тремасова Ольга

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1961

Дочь: Чернышова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Тремасова Ольга

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапчева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Тремасова Ольга

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тремасова Ольга

Смерть
12.12.2003
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
р.п.Николаевка
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