Тремасов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1930
Дата смерти12.12.2003
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1930
Отец: Тремасов Св Во Выд. 8.01.1935, 29.03.1939 Николай Дементьевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Тремасов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Тремасова Ольга
Рождение ребёнка
27.01.1961
Дочь: Чернышова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Тремасова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапчева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Тремасова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тремасова Ольга
Смерть
12.12.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
р.п.Николаевка