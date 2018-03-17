Чернышова (Тремасова) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1961
Дата смерти17.03.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1961
Отец: Тремасов Николай Николаевич
Мать: Тремасова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
17.03.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николаевка Ульяновской