Чернышова (Тремасова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Тремасова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.01.1961

Дата смерти

17.03.2018

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1961

Отец: Тремасов Николай Николаевич

Мать: Тремасова Ольга

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
17.03.2018
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николаевка Ульяновской
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