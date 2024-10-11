Кудишкина Пелагея Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна
Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович
Рождение ребёнка
19.07.1804
Сын: Кудишкин Ермолай (Ермил) Моисеевич
Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Кудишкина Гликерия (Лукерья) Моисеевна
Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кудишкина Настасья Моисеевна
Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович
Смерть
После 1839