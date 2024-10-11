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Кудишкина Пелагея Никифоровна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1839

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудишкин Моисей Акиндинович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Кудишкин Аггей Моисеевич

Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна

Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.07.1804

Сын: Кудишкин Ермолай (Ермил) Моисеевич

Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кудишкин Филип Моисеевич

Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Кудишкина Гликерия (Лукерья) Моисеевна

Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кудишкин Яков Моисеевич

Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кудишкина Настасья Моисеевна

Отец ребёнка: Кудишкин Моисей Акиндинович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
После 1839

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