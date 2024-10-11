Кудишкин Моисей Акиндинович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Кудишкин Акиндин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна
Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
19.07.1804
Сын: Кудишкин Ермолай (Ермил) Моисеевич
Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Кудишкина Гликерия (Лукерья) Моисеевна
Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кудишкина Настасья Моисеевна
Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна
Смерть
После 1839