Кудишкин Моисей Акиндинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудишкин Моисей Акиндинович

Кудишкин Моисей Акиндинович

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1839

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Кудишкин Акиндин

Мать: Кудишкина Ефимия Кузьминична

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудишкина Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Кудишкин Аггей Моисеевич

Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна

Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.07.1804

Сын: Кудишкин Ермолай (Ермил) Моисеевич

Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кудишкин Филип Моисеевич

Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Кудишкина Гликерия (Лукерья) Моисеевна

Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кудишкин Яков Моисеевич

Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кудишкина Настасья Моисеевна

Мать ребёнка: Кудишкина Пелагея Никифоровна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
После 1839

Мы используем куки для улучшения работы сайта.