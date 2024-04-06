Ильюшенко Прасковья Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Худоярова (Ильюшенко) Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич
Дочь: Шрам (Ильюшенко) Маланья Васильевна
Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич
Дочь: Ильюшенко Маланья Васильевна
Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич
Дочь: Ильюшенко Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич
Дочь: Ильюшенко Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич
Сын: Ильюшенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич
Дочь: Ильюшенко Ксенья Васильевна
Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич
Сын: Ильюшенко Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич
Дочь: Лупанова (Ильюшенко) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич
Дочь: Фильченко (Ильюшенко) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич