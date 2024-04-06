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Ильюшенко Прасковья Кузьминична

Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильюшенко Василий Васильевич

Рождение ребёнка
24.09.1871 ст.

Дочь: Худоярова (Ильюшенко) Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1875 ст.

Дочь: Шрам (Ильюшенко) Маланья Васильевна

Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись №5 январь 7(7) 1875 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова рядовой Павел Васильев и крестьянина-собственника Антония Емелианова дочь, девица Евдокия.
Рождение ребёнка
07.01.1875 ст.

Дочь: Ильюшенко Маланья Васильевна

Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись №4 январь 7(7) 1875 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова рядовой Павел Васильев и деревни Шамолова крестьянина-собственника Косьмы Игнатиева дочь, девица Иустина.
Рождение ребёнка
11.10.1876 ст.

Дочь: Ильюшенко Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1878 ст.

Дочь: Ильюшенко Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.07.1880 ст.

Сын: Ильюшенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1883 ст.

Дочь: Ильюшенко Ксенья Васильевна

Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.07.1886 ст.

Сын: Ильюшенко Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.07.1889 ст.

Дочь: Лупанова (Ильюшенко) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1892 ст.

Дочь: Фильченко (Ильюшенко) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Ильюшенко Василий Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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