Фильченко (Ильюшенко) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1892 ст.
Бракосочетание
23.01.1913 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1913 ст.
Дочь: Фильченко Александра Васильевна
Отец ребёнка: Фильченко Василий Афанасьевич
Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно