Фильченко (Ильюшенко) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильченко (Ильюшенко) Дарья Васильевна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.06.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1892 ст.

Отец: Ильюшенко Василий Васильевич

Мать: Ильюшенко Прасковья Кузьминична

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1913 ст.

Муж: Фильченко Василий Афанасьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1913 ст.

Дочь: Фильченко Александра Васильевна

Отец ребёнка: Фильченко Василий Афанасьевич

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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